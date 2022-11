Guy Houssa: « Oui, on pense à la licence N1 »

Guy Houssa, il y a trois ans, vous nous disiez ne jamais être en mesure de demander la licence pour évoluer en Nationale 1. Et, là, cette fois, avec les résultats incroyables du club, la réflexion a-t-elle changé ?

J’avoue qu’après deux belles saisons comme on vient de vivre, on serait fou de ne pas y penser. Attention, j’ai bien dit qu’on allait peut-être le faire et pas le faire. Le CA doit se réunir prochainement et on va en parler sérieusement. Moi, à titre personnel, j’ai envie de tenter le coup même si je me sens un peu forcé par les résultats, mais je ne sais pas ce qu’en pensent les autres. Or, Warnant, ce n’est pas que Guy Houssa. Il y a les autres aussi et on n’a pas encore parlé.

Même si ces conditions d’accès ont été quelque peu allégées, il n’en reste pas moins que cette licence reste costaude. Il faudra, par exemple, un éclairage adapté pour jouer en soirée…

Oui, ça, c’est quasi dans la poche, déjà pour cette saison-ci sans doute. Il a été voté au dernier conseil communal et est programmé incessamment sous peu.

Et le stade ? Il faudra une tribune de 800 places dont 150 assises…

C’est déjà plus compliqué mais pas impossible du tout. L’option1: on fait les travaux sur notre site. Soit on arrache notre vieille tribune derrière le but qui date de 1968 et on en fait une nouvelle adaptée. Soit, on construit une grande et une petite tribune de chaque côté de la buvette. Option 2, la plus facile: aller jouer ailleurs. Mais près de chez nous, je ne vois qu’un seul endroit possible: l’ancien site de la Croix-Rouge à Huy à condition que ça marche pour l’éclairage. Mais, encore une fois, nous ne sommes qu’au stade des hypothèses…

Mais monter voudrait dire que vous devez sensiblement augmenter le budget, notamment pour les contrats semi-professionnels exigés par la Nationale 1, non ?

Pas nécessairement, je pense. Puis, en matière de sponsoring, il y a toujours des solutions. Cela ne m’inquiète pas de trop. Cela aussi, je pense que c’est jouable.

Quid des jeunes ? Il en faut aussi pour évoluer à ce niveau et ce dans toutes les catégories alors que Warnant n’en a pas…

Là aussi, il y a des solutions. Des synergies avec des clubs voisins sont possibles. Je n’ai jamais été non plus fermé à une éventuelle fusion. Mais encore une fois, pour l’heure, je n’ai, nous n’avons parlé avec personne… Avant tout ça, de toute façon, il faudra qu’on discute avec la commune. C’est même une priorité…

Demande la licence et monter, ce serait envoyer un signal fort à votre coach Stéphane Jaspart qu’on sait sollicité par au moins un autre cercle…

Je ne cache pas que la réflexion a aussi été entamée dans ce sens-là avec ça dans la tête. Ce serait une bonne façon de récompenser notre coach, son staff et ses joueurs. Car, oui, Warnant reste ambitieux, plus que jamais même si on n’est nulle part dans cette saison.

Vous n’avez pas peur de vous casser les dents avec cette montée qui pourrait être celle de trop ?

Non, du tout. Si cela ne va pas, on redescend, où est le souci ? La Louvière a bien connu ça et n’en est pas morte du tout à ce que je sache…