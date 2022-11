Et maintenant, Faimes B panse ses plaies

La défaite (logique) sur la pelouse de Limont aura permis à André Brugmans de constater les manquements dans son équipe. Le premier, et c’est sans doute le plus révélateur face à une équipe d’expérience, c’est l’absence d’un réel leader. Face à des Limontois parfois trop agressifs, il est vrai, les Étoilés sont tombés dans le piège. " Je n’ai pas compris pourquoi on avait baissé d’intensité après l’égalisation, pointait d’ailleurs André Brugmans."