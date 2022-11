Basket - Angelucci (Waremme) : "Ils sont peu à avoir réussi à bousculer la hiérarchie mise en place naturellement"

Malheureusement, malgré une victoire finale peu remise en question, le déroulement de la partie n’a pas été optimal. "Quand on marque plus de trente points dans le premier quart, je peux comprendre que l’on se relâche défensivement. Mais, là, c’est dès la première minute que nous avons été laxistes défensivement. Alors, oui, on a fait une belle prestation offensive mais on a laissé les locaux prendre confiance et, surtout, croire en leur chance même s’ils étaient déforcés. Car, on s’est fait peur dans le dernier quart ", reconnaissait le coach.

Avant d’enchaîner sur un constat amer. "Quand il faut laisser Gaudoux et Germay plus de trente minutes au jeu contre le dernier, il y a un problème ! Sans Bully et Moray, il y avait du temps de jeu à prendre et ils sont peu à avoir réussi à bousculer la hiérarchie mise en place naturellement depuis le début de la saison. Certains critiquent leur temps de jeu, leur impact et le crédit qu’ils reçoivent. Mais, au moment de me prouver que j’ai peut-être tort, ce fut encore vide. Comme à Aubel en Coupe AWBB."

Évidemment, les intéressés se reconnaîtront et inutile de les dévoiler sur la place publique. Mais il est certain qu’il n’est pas ici question de Guillaume Ceulers. En effet, le jeune homme a, lui, parfaitement saisi sa chance en mettant à profit les minutes qui lui étaient données. "Il travaille, monte en puissance et écoute les consignes, continuait Alban Angelucci. Les éléments que j’attends de lui, je les ai. Et même plus. Mais c’est ainsi que l’on fonctionne. Tout le monde a un rôle potentiel dans l’équipe, c’est une force. Si on s’acquitte de la sienne, on reste sur le terrain on gagne en crédit et on peut se permettre plus. Vouloir directement faire ou recevoir plus mais ne pas s’acquitter de la tâche dont l’équipe a besoin, c’est contre-productif. " La patience du coach waremmien est tout doucement en train d’arriver à ses limites…