Templiers devient bien plus qu’une équipe

Ce dimanche, alors que l’adversaire verlainois semblait mériter davantage qu’une défaite, ce sont bien les Nandrinois qui sont repartis avec les trois points. "Je suis persuadé qu’il y a un mois, on ne gagnait pas ce match. Pire, en début de saison, nous l’aurions même certainement perdu" martelait le mentor condrusien. Et si Delbouille et consorts étaient la belle surprise de cette deuxième partie de saison ?