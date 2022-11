Pour Lensois, attention au syndrome wasseigeois

Face à Oleye, bis repetita. Si Boxus a transformé un penalty, le deuxième but a été inscrit suite à un autogoal. Et ce, malgré une belle dizaine d’occasions franches. Mais face à Crisnée, Wasseiges et désormais Oleye, les hommes de Patrick Bonomi n’ont finalement jamais réussi à prendre les trois points. Point commun entre ces trois équipes ? L’impact physique mis de la première à la dernière minute.

Remonté comme jamais à la fin de la rencontre, Patrick Bonomi promettait d’ailleurs "que le gentil coach, c’est terminé. Ils vont vivre quelques semaines beaucoup plus compliquées car ce n’est pas normal de ne pas remporter cette rencontre. "

Et si la possession de balle doit être facilement de 70/30 en faveur des locaux, ce manque de réalisme irrite au bord du terrain, comme dans les tribunes. "Vous allez voir que, comme contre Wasseiges, nous allons avoir 1 000 occasions pour ne jamais marquer, soupirait d’ailleurs un fidèle supporter. Vous pouvez mettre n’importe qui en pointe de l’attaque, ça ne va pas. "

Et pourtant, avec 42 buts inscrits, Lensois est la cinquième meilleure attaque du championnat. Comme quoi, la principale difficulté des Hesbignons n’est peut-être pas vraiment de la pousser au fond, mais de le faire au bon moment et pas quand le score est déjà fleuve..