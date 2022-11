Noah Espeel (Solières): « On s’est vu beaucoup trop beau »

Après un probant six sur six et une prestation exceptionnelle face à Verlaine, on pensait logiquement Solières enfin lancé dans une saison compliquée en D2 ACFF. Pourtant, dimanche, les Hutois sont retombés les pieds sur terre avec une gifle reçue sur la pelouse de Rebecq. " On s’est vu beaucoup trop beau , glisse d’entrée Noah Espeel, de retour de suspension. Cela nous rappelle que, dans cette série, il n’y a aucun match facile. Inconsciemment, ce six sur six a joué dans la tête. "