Le premier triplé de Louis Jamar en Nationale

Suite à cette victoire, Verlaine trône actuellement à la 4e place au classement général. Une surprise pour Louis Jamar ? "Honnêtement non, au vu de la qualité de notre groupe. Et puis, quand la sauce prend entre les joueurs, le reste suit également. Pour moi, c’est un peu ce qu’il se passe également à Warnant, qui est leader. Ils ne sont pas spécialement plus forts que nous mais le groupe tourne bien et le football est donc meilleur. Pour moi, nos points forts sont clairement la force du groupe et également le fait que nous jouons bien, que ce soit footballistiquement ou tactiquement. "