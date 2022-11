James Obaker commence à faire son trou à Huy: « Je me sens bien »

James Obaker s’épanouit de plus en plus à Huy . "Le groupe est exceptionnel. Personne ne s’attendait à livrer une telle saison. L’objectif du maintien est presque atteint. Au deuxième tour, on va pouvoir jouer davantage libéré, glisse-t-il. À titre personnel, aussi, je me sens beaucoup mieux. Après six matchs en P2, Manu Papalino est venu me trouver pour me motiver. Cela m’a vraiment fait du bien parce que mon objectif a toujours été d’intégrer l’équipe première."

Chose réussie, donc, pour l’ancien joueur de Wanze/Bas-Oha. "Je sens que je monte en puissance et je le dois en grande partie aux conseils donnés par les plus expérimentés du groupe, commente James Obaker, qui compte bien devenir un pion important dans les prochaines semaines. L’équipe tourne très bien actuellement, le staff sait que j’ai faim et que je donnerai le maximum pour devenir titulaire en D3." Le message est en tout cas passé auprès du staff mosan.