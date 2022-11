Car face à Sukkelweg, lanterne rouge du championnat, les Mosans avaient une belle carte à jouer pour grimper de quelques places au classement général avant l’arrêt du championnat et le début des play-down (NDLR: normalement programmé le 4 mars 2023). Mais au lieu de vivre une happy end, les Bleus ont plutôt vécu un cauchemar. "Je sentais mon équipe motivée et pourtant, on encaisse après quarante secondes, regrette le coach hutois. Sukkelweg met même la deuxième rose après dix minutes et on parvient à égaliser juste avant la mi-temps. On redémarre donc confiant et on encaisse de nouveau après une minute. Les joueurs manquent clairement de punch, d’envie de se défoncer dans les moments importants. C’est dommage car nous ne jouions pas trop mal pourtant."

D’ici la reprise, Benoit Baseil a du pain sur la planche. En plus de remettre à jour tous les joueurs physiquement et techniquement, il va devoir former un nouveau gardien. "Notre jeune portier Louis De Cock s’en va en effet pour l’Australie. J’ai donc quelques mois pour préparer un jeune du club afin qu’il soit au niveau pour la deuxième partie du championnat."

Deuxième partie où quatre des six équipes descendront. Le travail en amont va donc devoir être important pour éviter une mauvaise surprise.

Les buteurs: Rycken et Radoux.

HUY: Trémouroux, Lemaire, Destexhe, Reynders, Rycken, Radoux, Gevers, Pirlot, De Sauvage, Reynders.