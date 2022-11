Hugo Nossin, le joker de luxe d’Oleye

À 21 ans, le fils de l’entraîneur avait en effet décidé de raccrocher les crampons pour se mettre à l’athlétisme au WACO sur du semi-fond. Mais pour dépanner son père, le latéral a renoué ses lacets, avec tout le bien que l’on connaît puisqu’il a pu déverrouiller le cadenas en faveur des siens. "Je suis là comme joker en cas de dernier secours, sourit le défenseur. Je ne me suis d’ailleurs pas entraîné de la semaine. Je suis super content de ce but car c’est tout simplement le premier en équipe première."

Remuant et dur sur l’homme, le désormais jeune athlète a pu profiter de sa vitesse pour se retrouver en position de tir au point de penalty. Et malgré une certaine hésitation, il n’a pas tremblé. "Je peux souvent me permettre de monter en pointe de l’attaque mais j’avoue que j’ai eu peur de rater mon tir car mon pied gauche est loin d’être mon point fort (rires). Après, ce point est inespéré car nous n’étions pas du tout au complet. Il a fallu se donner et le résultat final nous fait du bien."

Car même si le défenseur a décidé de marquer une deuxième fois, dans ses propres filets par contre, Oleye a réussi à revenir au score "au courage". Et c’est peut-être ça qui différencie les Waremmiens des autres équipes de la troisième provinciale: si, techniquement, ils ne forment probablement pas la plus belle équipe du plateau, au niveau de l’engagement, par contre, le club présidé par Victor Jaymaert est probablement en tête de gondole. S’arracher, tout donner et dépasser ses propres limites, une devise qui convient parfaitement au style de course d’un gars qui s’amuse à foncer sur une dizaine de bornes, n’est-ce pas Hugo Nossin ?