Destexhe garde sa confiance en Herbillon

Pas tant pour le résultat en lui-même, cette équipe n’est pas en tête pour rien même si on les a battus à l’aller. C’est surtout dans la manière. On n’a rien vu de bon de notre côté. On n’a jamais été dans le coup.

Si on fait un bilan de cette demi-saison, il est loin de ce qui était demandé.

Il est très négatif. On visait au moins les six premières places. Ici, c’est un peu compliqué, on est dans le fond de la division alors que je pense qu’on avait les joueurs pour y arriver. Rien n’est fini mais il va falloir sérieusement se serrer les coudes pour gagner les matches contre les adversaires directs.

Qu’est-ce qui fait que la mayonnaise n’a pas pris ?

Je ne sais pas. Parfois, la sauce ne prend pas. C’est comme une bonne béchamel qui, d’un coup, tourne. Les gars sont là aux entraînements, on a un bon groupe. Je ne sais pas, j’ai vraiment du mal à analyser le pourquoi des choses.

L’entraîneur est-il remis en question ?

Absolument pas. Moi je ne veux absolument pas me séparer de Thierry Herbillon. Il le vit très mal, il n’est pas bien. On est allé manger ensemble et on a fait une analyse de ce qui allait ou pas. Dans ma tête, il est impensable de me séparer de lui.