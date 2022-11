Pourtant auteur de deux dernières saisons exceptionnelles, avec un titre et une première tranche à la clé, le désormais ancien T1 des Condrusiens a décidé de stopper son activité au sein du club, deux jours à peine après une défaite du côté de Warnant B. Dans un long message sur les réseaux sociaux, celui que nous avions interviewé il n’y a pas plus tard que deux semaines a expliqué sa décision. Voici certains extraits choisis. " J’aimerais avant toute chose remercier Pierre Crochet et l’ensemble du comité avec qui j’ai échangé et bossé depuis avril 2019. Je quitte le club avec le sentiment du devoir accompli. Le contexte dans lequel les joueurs et moi-même travaillons s’est quelque peu dégradé dernièrement. Je suis rassembleur et, selon ma vision, aucun joueur n’a le droit d’être au-dessus des règles imposées par le staff et le club. Je souhaite au club et à mon successeur autant de réussite que ce que j’ai de reconnaissance et de respect pour lui et que je n’oublierai jamais. "

Cette décision, son président et ami Pierre Crochet ne l’attendait pas. Il y a trois ans, les deux hommes se sont lancés dans un pari fou mais réussi et désormais, l’heure est aux adieux même si celui qui joue encore du côté de la deuxième équipe veut temporiser. " Le départ de Franck est un cataclysme pour Strée ! En deux semaines, nous passons de premier à perdre notre coach. Je ne m’y attendais pas du tout mais Franck a une gestion des joueurs et des valeurs qui sont tout en son honneur. Je vais personnellement me réunir avec le comité et les joueurs pour discuter de tout ce qu’il s’est passé. Et de là, je compte revenir par après vers Franck. Mais s’il est déterminé à partir, je ne saurai rien faire de plus même si j’ai apprécié grandement travailler avec lui. "

Désormais, l’heure est aux interrogations pour les Canaris. Que va-t-il se passer dans les prochains jours ? Qui va reprendre l’équipe ? Si Nicolas Valente et Roger Mossoux donneront bien entraînement ce mardi, les nombreuses questions restent néanmoins sans réponse. Heureusement pour le club, la première tranche acquise, celui-ci a tout de même le temps de bien réfléchir afin de trouver la solution idéale pour le futur.