Waremme B domine le derby contre La Villersoise.

Pourtant, dans le 2e quart, Bremer et les Servais faisaient le ménage dans la raquette alors que Lussadissu rentrait ses deux seuls shoots de la rencontre. Comme par hasard, dans la foulée, le groupe se mettait aussi à moins défendre. Alors que Waremme se perdait peut-être un peu dans ses rotations, les locaux revenaient ainsi de -10 à 5 points de retard au moment de rejoindre les vestiaires. On n’assistait pas u derby le plus engagé de l’histoire mais il y avait match.

Et on voyait même les visiteurs encore trouver des options simples et collectives en début de 3e quart pour recoller. Une situation qui n’allait pas durer car le coach Gaudoux trouvait la bonne carburation et, surtout, voyait tous ses joueurs s’impliquer des deux côtés du terrain. Sur les onze joueurs alignés ce dimanche, tout le monde marquait au moins un point, preuve de l’importance de tous les éléments dans le noyau des Wawas. Retrouvant leurs valeurs défensives au moment où le match aurait pu basculer, les visiteurs allaient aussi pousser sur le champignon. Toujours Ceulers à la marque mais aussi Deville qui avait un terrible passage entre la fin du 3e quart et le début du 4e quart. La mise en avant d’un collectif qui assommait le derby afin de prendre 20 unités d’avance.

Evidemment, la lanterne rouge du classement ne pouvait se remettre d’une telle mésaventure et, même si Bremer et ses coéquipiers enchaînaient les paniers dans le dernier quart, ce n’était jamais que des réactions au jeu de Lambion et des siens. Les Wawas n’allaient donc plus jamais être mis en difficultés.

QT : 17-25, 21-18 (38-43), 14-28 (52-71), 23-26.

LA VILLERSOISE : Rappe 12, Vercruysse 15, Vercauteren 6, Lussadissu 6, Servais Q 4, Aldeghi 4, Bremer 17, N Servais 10.

WAREMME : G Ceulers 6, Lambion 13, Parent 6, Piedbœuf 9, M Ceulers 26, Deville 12, Georgery 5, Cools 5, Menu 1, Germay 6, Corvers 8.