Trois buts en trois matchs pour Max Julin: «Avant, j’étais un peu sur une île déserte»

Il n’empêche, alors qu’il avait du mal à trouver le chemin des filets sous Steve Dessart, Max Julin vient d’enquiller un troisième but en trois matchs. "Cela n’a rien à voir avec le changement de coach car Steve Dessart me faisait également confiance, insiste-t-il. Mais c’est un peu à l’image de l’équipe. On joue mieux au foot, il y a plus d’actions, de confiance, de plaisir. Avant, j’étais un peu sur une île déserte. Ici, avec le changement de système, je me sens plus soutenu. Puis, avec une équipe qui joue au foot et qui amène des ballons devant le but adverse, c’est plus facile pour un attaquant. "

Et cela se ressent au niveau des résultats, malgré la défaite de ce dimanche, puisque Waremme a empoché plus de points en quatre rencontres que lors des huit premières. Mais la situation ne s’est pour autant pas encore totalement éclaircie puisque les Rouge et Blanc restent englués à la dernière place. Pas de quoi faire sauter les convictions de leurs joueurs. "Si on va se sauver ? C’est sûr et certain, à 100% Je peux parier avec n’importe qui, rétorque Max Julin, le regard déterminé. S’il y a la même envie, il n’y a pas de raison, ça va aller. " Reste maintenant à maintenir cette même envie durant l’ensemble des nonante minutes.