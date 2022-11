Mehdi Tamoh a apprécié le terrain synthétique de Beaufays

Autre point de satisfaction pour le Faimois, personne n'a jamais cru en la défaite et ce, malgré le fait de joueur à dix durant vingt minutes. "On s'est toujours dit qu'on allait en mettre un et revenir au score. D'ailleurs, on s'est, des fois, retrouvé à trois ou quatre contre deux mais c'est cette dernière passe qui n'est pas arrivée. Avec ce terrain synthétique, comme je suis plus un milieu, pas comme ici contre Beaufays, j'aurais peut-être plus apporté. Mais bon, deux buts, c'est pas mal non plus ! Maintenant, à nous d'aller chercher une victoire pour respirer un peu mieux."