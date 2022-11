L’Escale, avec Moor dans les buts, s’incline

Les Waremmiens semblent tout doucement se diriger vers un long chemin de croix. Toujours en proie à des soucis d’effectif, le coach Damien Moor a même dû jouer au but. "Et ça a encore été" sourit le gardien des vétérans. Du moins pour sa prestation personnelle. "Nous avons commis des erreurs monumentales. Si on ne trouve pas d’autres joueurs, nous n’avons pas le niveau malgré le courage de mes gars" concluait le gardien d’un soir.