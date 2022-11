Les Fallaisiens tiennent enfin leur victoire

Après avoir alerté le gardien visiteur sur la première action, Raponi place les siens aux commandes à la 13e minute. Dans les minutes qui suivent, Destat s’illustre entre les perches avant de jouer les créateurs de service. Tout profit pour ses coéquipiers qui s’en vont creuser l’écart sur des services de leur dernier rempart. À la mi-temps, c’est 4-1 pour Fallais.

Et alors qu’on pense les locaux lancés vers la victoire, quand ils mènent 6-3 à dix minutes du terme, les gars d’Éric Boon vont connaître un passage à vide. Fort heureusement pour eux, les Braivois vont trouver les ressources pour reprendre le large et ainsi sceller une victoire qui récompense une abnégation pas toujours payée au juste prix ces dernières semaines. "Le soulagement était énorme mais que ce fut dur alors que nous avions tout en mains et que le match aurait dû être plié à la 27e. Néanmoins, ne boudons pas notre plaisir et profitons de cette première victoire s’étant fait tellement attendre" lâchait, non sans fierté, l’entraîneur des locaux.

Avec ce succès, les siens remontent d’une place au classement. Et quand on sait que le championnat est plus indécis que jamais, les Fallaisiens pourraient bien rapidement profiter d’une certaine spirale positive.

W-Y FALLAIS: Destat, Parent, Trickels, Pellizon (1), Raponi (5), Venner, Vlaeminck (1), Henrioulle (1).