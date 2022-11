Et si les Hesbignons ont souvent déçu durant la première partie de saison, cette fois, ils ont rencontré les demandes de leur coach et dominé la rencontre. "La mentalité était présente et on a pu se concentrer sur le basket", soulignait un Leclercqs soulagé après la victoire. "On doit encore confirmer dans les prochaines rencontres, mais j’ai vu un groupe impliqué qui a su protéger sa raquette et avancer collectivement."

Car, même si les Hesbignons étaient menés en début de rencontre, la défense allait progressivement se mettre en place au point de dégoûter un Strapart finissant par se faire exclure puisqu’il ne trouvait pas de moyen de s’exprimer. Puis, offensivement, avec 5 joueurs dans les doubles chiffres et une balle voyageant bien, Haneffe a déroulée dès la 15. Prenant le contrôle avec des paniers à distance et intérieurs, les Templiers mettaient les bases de leur retour aux affaires. Dès la sortie des vestiaires, Dessart plantait une bombe alors que Swolfs passait clairement la vitesse supérieure pour claquer 30 points dans le seul 3 quart. Berger et ses coéquipiers avait dès lors fait le plus difficile pour se mettre à l’abri et pouvaient gérer la fin de cette rencontre en savourant leur 4e victoire… qui était impérative.

QT : 23-18, 13-24 (36-42), 19-30 (55-72), 24-20.

HANEFFE : Berger 10, Swolfs 17, Tassin 15, Dessart 5, Baron 8, Henrard 10, Kerkhofs 6, Szabo 14, Collombon 7