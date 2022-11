Giavon se libère et délivre Ouffet-Warzée

Alors que le match entre Burdinne et Ouffet-Warzée sombrait dans une certaine forme de monotonie, un élément est venu redynamiser l’entrejeu. Ce joueur, c’est Yves Giavon. Bien que parfois maladroit, le médian n’a pas ménagé ses efforts pendant une vingtaine de minutes. " Cela fait quelques semaines que je ronge mon frein sur le banc. J’ai donc à cœur de montrer que je mérite d’être sur le terrain dès que je peux monter au jeu " expliquait le jeune homme de 21 ans. Une abnégation finalement récompensée par un but libérateur à plus d’un sens. " Quel bol d’air ! Ces dernières années, j’ai connu une opération qui m’a écarté des terrains pendant six mois. Cette saison, j’ai eu une entorse. J’avais besoin de ce but et mon équipe aussi. "