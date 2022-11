Flémalle ne boxait pas dans la même catégorie que Huccorgne

C’est un fait. Cette saison, quand Flémalle prend le match par le bon bout, les Liégeois sont bien souvent irrésistibles. Ce ne sont pas les Huccorgnois qui vous diront le contraire. Dominés dès l’entame de match, les locaux ont même aidé leurs visiteurs. "Nous donnons deux buts même s’il n’y avait qu’eux sur le terrain" relativisait Éric Heine. Et alors que Flémalle semblait se diriger vers une paisible sortie dominicale, Ferron et les siens se sont perdus en chemin. Après la réduction du score de Riga, Huccorgne manque d’ailleurs de peu d’inscrire un second but. Obrou, parfaitement lancé, loupe néanmoins son duel avec Dentz.