Eyckmans: « Qu’ils sortent le miroir »

Le directeur technique, Jean-Guy Eyckmans trouvait ce nouveau revers un peu saumâtre. "Il y a un problème de mentalité dans le groupe, analyse-t-il. Physiquement, les joueurs ne sont pas au point. Mis à part deux ou trois gars qui font leur job, les autres sont très discrets. Je suis triste pour Olivier Parmentier qui donne le meilleur de lui-même, j’en suis sûr. Et ses éléments sont en train de le foutre dans la m….. Ce ne sont pas les jeunes qui oseraient mettre le point sur la table. De plus, les cadres qui sont sur le terrain, et qui pourraient, eux, remonter les bretelles sont hors forme. Sincèrement, il y a un manque de respect vis-à-vis du club lorsque l’on évolue de cette façon. Nous avons tout simplement pris 1 point sur 12 contre les quatre dernières équipes. C’est inacceptable. Si je dois descendre avec un miroir dans les vestiaires, je le ferai."

Évidemment, mais ce groupe fizois est réduit à peau de chagrin avec toutes les défections. Ce dimanche, sur le banc, figuraient le T2 de la P1, le coach de la P4, le gardien réserve et Denruyter insuffisamment rétabli et qui boitait toujours. "Là, je rejoins un peu notre coach qui a peur de durcir les entraînements sous peine de voir l’un au l’autre élément jeter l’éponge, poursuit l’ancien T1. Nous devrions avoir une réunion avec le comité et Olivier Parmentier, à sa demande, ce mardi soir. En effet, il a clairement joué franc jeu en admettant qu’il ne trouvait plus la solution. Déjà, il y a quinze jours, il se posait des questions. Et si ses ouailles ne sont plus derrière…" Fize n’est pas mort, c’est une certitude. La situation n’est pas désespérée. Mais il est temps de redresser la barre avant la réception d’Aubel, ce samedi.