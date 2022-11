Comblain reste toujours invaincu

Avec Matisse et Princen, les paniers se multipliaient et quand la paire Malempré/L’hoest se mettait à cadenasser le jeu, les Comblinois avaient un passage de folie pour prendre 13 points d’avance à la pause. "Malheureusement, on n’a pas su tuer le match en gardant cette rigueur en 2e période. On a commis plusieurs erreurs permettant aux locaux de recoller dans le money-time. Maintenant, malgré l’ambiance, la volonté adverse et la fatigue, on a su faire les bons choix. "

Ainsi, si les lancers de Princen semblaient éviter le pire, Oostkamp rentrait un panier avec bonus à 18 secondes de la fin. 90-90 au marquoir, les locaux rataient leur lancer alors que Comblain en mettait un. Sur la dernière défense, le capitaine combinois s’emparait de la balle dans les mains locales pour provoquer un "entre-deux" et récupérer la balle. Obligé de faire faute à 3 secondes de la fin, Oostkamp envoyait L’hoest sur la ligne. Le pivot rentrait le premier, ratait volontairement le 2e et plus rien ne se passait.

QT: 21-30, 20-24 (41-54), 25-16 (66-70), 24-22.

COMBLAIN: Malempré 5, Roland 8, Goeme 6, Princen 24, Darmont 6, Matisse 17, Hounhanou 6, L’hoest 14.