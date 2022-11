Bosman: « Continuer à faire peur »

Sorti d’une retraite précoce par Braives cet été après un joli parcours qui l’a notamment vu évoluer en Promotion sous les couleurs du RFC Liège, le défenseur central de 31 ans s’est démené sans compter pour aider son équipe à aller chercher ce qui aurait été un succès aussi précieux que prestigieux. "C’était la première fois cette saison que nous devions composer avec un terrain lourd et on s’est battu comme des guerriers pour faire un résultat." Signe que les Braivois savent aussi endosser leur bleu de travail ce qui sera nécessaire jusqu’à la fin de la saison s’ils veulent décrocher le Graal. "Quand je fais le bilan du premier tour je constate que Braives a perdu des points face à des équipes qui jouent le maintien et qu’il a rivalisé avec des équipes du top, qu’il a occupé la tête du classement mais qu’il a aussi compté sept points de retard sur le premier. Et au final il est toujours là. Nous sommes cinq formations à nous tenir de très près et la hiérarchie change régulièrement. Ce qui importe c’est de ne pas perdre le contact avec le peloton de tête et de continuer à mettre la pression sur nos adversaires. Notre ambition est intacte. Braives a montré qu’il avait de la qualité et il doit continuer à faire peur. "

L’objectif, avant la trêve hivernale, sera de faire un 6/6 à l’occasion de la venue de Templiers et du derby à Burdinne. Pour y arriver il devra retenir les leçons de ses échecs. Dimanche à Jehay ce fut presque parfait. "On concède très peu d’occasions", constatait le défenseur. "Oui mais on encaisse encore sur phase arrêtée, ça arrive trop souvent et ça m’embête ", complétait Jofray Hella qui tient là le thème principal de ses prochaines séances d’entraînement.