Nous sommes passés à côté de la montre en or deux ou trois week-ends de suite. Certains n’ont pas conscience de ce qu’on peut faire et on n’est donc pas prêt encore mentalement pour s’installer aux trois premières places.

Hamoir ne s’est-il pas vu trop beau après sa série de dix matchs sans défaite ?

Inconsciemment peut-être mais celui qui pense que l’on va s’en sortir simplement en prestant se trompe.

Que manque-t-il pour jouer le top 3 ?

On ne se fait pas assez mal. Le coach nous dit que pas un seul des joueurs n’a des crampes après une heure de jeu, ce n’est pas normal et contre Dison, même si on était bien physiquement, on pouvait beaucoup plus. Qu’est-ce que Warnant a de plus que nous ? Du caractère et de l’envie et c’est tout.

Warnant sera champion ?

Je ne vois pas qui peut les arrêter. Tubize est une bonne équipe mais qui a dix points de retard et le fait que Warnant ne veut pas la licence joue aussi certainement dans certaines têtes.

À l’image de votre équipe, on dirait que vous vous êtes bonifié de match en match ?

J’ai cette impression aussi. Les premières rencontres étaient un peu compliquées. L’équipe a souvent changé et il fallait s’adapter. Physiquement, je me sens vraiment bien. J’ai encore des difficultés et des lacunes dans certains domaines. À 32 ans, je fais encore attention à tous les petits détails pour garder la forme.

À 32 ans, on commence à penser à sa fin de carrière ?

D’autant plus que le lundi matin, le corps te rappelle que tu as 32 ans. Honnêtement, je ne veux pas paraître présomptueux mais si mon niveau n’est plus suffisant que pour jouer en D2, je pense que j’arrêterai plutôt que de redescendre au niveau provincial.

Benoit Masset, un futur coach ?

Oui ! J’ai passé le premier diplôme il y a deux ans et je commence le suivant en janvier. Il en restera encore quelques-uns après. Mais il est certain que j’envisage la chose.

À Hamoir, on ne fait que des soupers le jeudi ?

(Rires) Oui, c’est vrai qu’on fait souvent des repas le jeudi mais le poids sur le terrain n’en subit pas des conséquences. C’est devenu un rituel et c’est aussi ce qui nous porte vers l’avant et fait que le groupe est très soudé.

Un capitaine qui ne shoote pas les penaltys, c’est rare, non ?

Chaque fois que j’en ai shooté avec Hamoir, j’ai raté donc je m’abstiens et le dernier, c’était en coupe à Hombourg

Qui sera champion du monde ?

Le Brésil et la Belgique reste outsider