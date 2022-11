En effet, dimanche soir, le portier de Warnant s’est envolé pour le Maroc afin d’y retrouver la sélection nationale du Burundi, qui disputait deux rencontres amicales. La première s’est soldée par une défaite, mercredi, 4-0 face à la Côte d’Ivoire avant que "Les Hirondelles" ne s’imposent 0-1 face aux U23 de la Guinée samedi. "C’est vrai que je n’ai pas eu l’occasion de jouer, mais ce n’est pas une déception, j’ai apprécié le moment, confie le portier de 22 ans. La Côte d’Ivoire, ce n’est pas n’importe quelle équipe, c’est vraiment le haut niveau. Et je me voyais mal rentrer dans un match comme celui-là, je ne suis pas encore forcément prêt. "

Et malgré ce manque de temps de jeu, l’ex-Herstalien en a pris plein les yeux. " J’en rêvais et là, j’ai eu l’opportunité d’y aller, je suis vraiment très heureux car c’était spécial, abonde Aladin Bizimana. J’étais comme un gosse, j’ai pris un maximum d’informations cr ce n’est pas tous les jours qu’on peut vivre ce genre d’expériences."

Et le dernier rempart warnantois a pu voir la marche qui sépare les sélections nationales de jeunes de celles des adultes. "C’est encore un niveau au-dessus, évidemment. Physiquement, dans l’impact, ce n’est pas du tout la même chose, confie celui qui a notamment été impressionné par son coéquipier Youssouf Ndayishimiye, qui évolue à Basaksehir, en Turquie. C’est un de nos meilleurs joueurs. Et puis, il a disputé la Conference League cette saison. J’avais hâte de voir ce qu’il valait car ce n’est pas tout le temps qu’on a la chance d’évoluer avec un gars qui évolue à un tel niveau. Il m’a vraiment impressionné. Et je peux aussi dire que j’ai eu une très bonne impression de toute l’équipe. "

Cette première expérience a forcément donné envie à Aladin Bizimana de porter à nouveau les couleurs de son pays. Prochaine échéance ? En juin, pour la phase de poules de qualification pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations. À moins que des amicaux soient prévus au mois de mars. En attendant, Aladin Bizimana va se concentrer sur Warnant qu’il compte bien aider à rester en tête de cette D2 ACFF.