Verlaine se sera fait peur mais l’emporte

Dimanche après-midi, il ne fallait pas être en retard pour le début de la rencontre opposant Verlaine à Acren. En effet, après trente secondes, Acren se retrouve à deux reprises dans le camp de Verlaine et à trois minutes depuis le début de la rencontre, Loris Doyen, lancé par une passe en cloche, plante le premier but de la rencontre (1-0). Quelques minutes après le premier but, Lutundisa commet la faute sur Dago y Rodrigo en tant que dernier homme, carton rouge. Acren se retrouve dès la 12e minute à 10 contre 11. Un début de match cauchemardesque pour l’équipe visiteuse: l’arbitre siffle un penalty pour une faute dans le rectangle. Jamar le transforme et donne un plus gros avantage à son équipe. Acren ne lâche cependant rien et profite d’un nouveau penalty sifflé pour eux pour recoller au score (2-1).