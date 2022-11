Vu la victoire mosane à l’aller, une tension persistante entre certains joueurs qui allait durer toute la rencontre, sur et, malheureusement aussi en dehors du terrain, les Mosans savaient qu’ils devaient tout donner pour espérer battre l’actuel leader du championnat. "Et on s’est totalement loupé, assume Guillaume Destexhe . On n’a pas été une équipe, on n’a pas joué ensemble, on a manqué de grinta, d’agressivité aussi bien en attaque qu’en défense. Malheureusement, on se réveille trop tard et on peut se satisfaire que de n’avoir que six goals d’écart en fin de match, pour le même pris sans ce réveil, on pouvait en prendre quinze."

Une bonne intention mais…

Comme à l’aller, les gardiens se mettaient d’entrée en évidence en détournant les premières tentatives. Et si Sprimont prenait à léger viatique (1-3) les Noirs faisaient jeu égal dans les dix premières minutes pour revenir à égalité à la dixième par Mollatte et rester dans le sillage jusqu’à ce que les Jaunes ne fassent un 2-7 (8-14, 24e) déterminant pour la suite de la rencontre. Dépassés par le jeu rapide des Carriers, les Noirs, à la remontée trop lente, avec des tirs qui n’inquiétaient en rien le gardien liégeois et, aussi, des exclusions temporaires, avec penaltys à la clé, qui tombaient uniquement sur nos Mosans, le retard était déjà conséquent à la rentrée des vestiaires sifflée à 13-18.

Malgré la bonne intention affichée à la reprise et ce d’emblée, les Mosans restaient bien en deçà du jeu proposé par le leader. Ne proposant que par à coup un jeu rapide et un engagement plus volontaire, les Noirs se voyaient menés 19-28 (50e) et ne pouvaient dès lors que se battre pour éviter une addition plus salée. Non, Amay ne va pas bien.

Arbitres: Peters – Delanghe.

Évolution du score (par 10'): 3-4, 7-10, 13-18, 18-23, 19-28, 25-31.

HC AMAY: gardiens: Saghir (45') et Pucci (15); Agnello 2, Brialmont 3, De Cecco 0, Khaldi 4, Mollate 2, Pagnoul -, Philouze 5, Rischette 0, Tilliere (2') 1, Tilman 2, Vieira 6, Thirion (2') 0, Tzenoff, Destexhe. -.

HC SPRIMONT: gardiens: Dubuc D. (50') et Trokay (10'); Antoine 6, Bolland 4, Borowiak A. 1, Borowiak Y. 4, Danesi (2x2') 5, Dubuc L. 4, Royer 2, Vilour 0, Dubuc A. 4, Petit (2') 1, Jurdan (2') 0.