Rebecq-Solières: 5-0

Samedi soir, Solières a pris l’eau dans le Brabant wallon avec ce score de forfait. C’était 2-0 à la pause. Les choses se sont corsées après la pause à la suite de l’exclusion d’Anthony Monin.

Warnant-Waremme: 3-2

Warnant aura été plus consistant. Le leader, bousculé avant la pause et même mené au score, aura su faire la différence après la pause même si les gars de Jaspart ont quelque peu tremblé en toute fin de match.

Buts: Julin sur pen (0-1, 25e), Aharrh (1-1, 29e), Mabanza (2-1, 52e), Dejoie (3-1, 75e), Angiulli (3-2, 85e)

Stockay-Jette: 4-1

Stockay s’en sort plutôt bien sans Kitoko ! Ce n’est pas moins de quatre buts qui sont inscrits par les hommes de Marc Valoir et avec une deuxième période référence. Stockay n’est pas mort.

Buts: Ronvaux (1-0, 39e), De Almeida (1-1, 44e), Gueye (2-1, 48e), Gueye (3-1, 67e), Boumediane (4-1, 85e).

Hamoir-Dison: 1-2

Chaque équipe aura sa période et l’exclusion de Clerbois aura permis aux Rats d’asseoir leur suprématie en seconde période avec un beau but de Yilmaz. À 3 minutes du terme, Mara émergeait de la tête pour donner la victoire à Dison.

Buts: Demarteau (0-1, 32), Yilmaz (1-1, 48e), Mara (1-2, 87e)

Verlaine-Acren: 3-1

Première mi-temps qui a débuté en fanfare, par un goal de Doyen. Suivront deux penaltys et quelques belles occasions de part et d’autre avec une domination de Verlaine. Début de 2e mi-temps en demi-teinte, les deux équipes ne se créant aucune occasion dangereuse. Jamar inscrit le 3e et 4e de son équipe. Score final 4-1 et une belle victoire pour Verlaine.

Buts: Doyen (1-0, 3e), Jamar (2-0 sur PEN, 17e ; 3-1, 66e), Koné (2-1 sur PEN, 20e)

D3 ACFF

La Calamine-Huy: 1-3

Superbe succès des Hutois en terres visiteuses. Vite menés 1-0, les gars de Papalino se sont retroussés les manches pour faire la différence en seconde période.

Buts: Bultot (1-0, 8e), Muaremi (1-1, 17e ; sur pen 1-2, 58e), Loyaers (1-3, 63e).

Provinciale 1

Geer-Ster: 1-1

Après une première période plaisante durant laquelle aucune des deux formations n’a réussi à ouvrir le score, Georges profitait d’un ballon repoussé par Crespin pour ouvrir le score. Mais Thelen égalisait un peu plus tard. Le score n’évoluait ensuite plus malgré de belles possibilités de part et d’autre.

Buts: Georges (1-0, 53e), Thelen (1-1, 67e)

Wanze/Bas-Oha-Melen: 3-1

Le leader s est aisément imposé ce dimanche. Les Wanzois ont eu la main mise sur la rencontre. Ils n ont connu qu un petit moment de doute quand les Melinois sont revenus à 2-1.

Buts: Neerdael (1-0, 18e ; 2-0, 22e), Domingos (2-1, 38e), Denorme (3-1, 43e)

Ougrée-Hannut: 2-0

Hannut s’incline 2-0 à Ougree dans un match à sens unique. Les Hannutois ne sont pas à côté de leur sujet. Nuozzi sur penalty et Ettitchi en seconde période ont donné au score ses allures définitives.

Fize-Hombourg: 0-2

Fize fort déforcé prenait pourtant les débats à son compte. Hombourg misait essentiellement sur la contre-attaque. Meunier ouvrait d’ailleurs le sore de cette façon 0 21e. À la reprise, on retrouvait la même physionomie de jeu. Et sur un nouveau contre rondement mené, Bauwens doublait la mise 0 2 75e. Le rideau pouvait se tirer

Buts: Meunier (0-1 21e), Bauwens (0-2 75e).

Provinciale 2A

Burdinne-Ouffet-Warzée: 0-1

Ouffet arrache la victoire à Burdinne en toute fin de match. Dans une rencontre assez pauvre en occasions, chaque équipe a eu sa mi-temps. C’est finalement la seconde période des visiteurs qui aura été décisive. Pour une première sous Descamps, les locaux espéraient sans doute bien mieux.

But: Giavon (0-1, 90e).

Jehay-Braives: 1-1

Dans le choc du haut du tableau, les deux équipes se neutralisent au cours d’une première période sans véritable occasion. La deuxième période est plus animée. Jehay déflore la marque mais Braives réagit aussitôt. La marque n’évoluera plus. Tout profit pour leurs concurrents. Buts:

Buts: Derwa (1-0, 55e), Fernandez (1-1, 62e)

Provinciale 3A

Lensois-Oleye: 2-2

Lensois a oublié de remporter la rencontre. Dans le choc en vue du tour final, Lensois et Oleye se sont quittés dos à dos. Dominants une bonne partie de la rencontre sans pour autant pouvoir faire la différence, les hommes de Patrick Bonomi pourront regretter leurs nombreuses occasions loupées, ou stoppée par un grand Alexandre Chasseur. Pour Oleye, ce résultat est vu comme une victoire: déforcés, les Hesbignons n’auront pénétré dans le rectangle qu’à quelques reprises, suffisantes pour inscrire deux buts salvateurs.

Buts: Nossin (0-1, 20e), Boxus sur pen (1-1, 60e), Nossin csc (2-1, 70e), Yernaux sur pen (2-2, 83e)

Provinciale 4A

Limont-Faimes B: 3-1

Le leader faimois s’est incliné sur la pelouse de Limont. A domicile, les gars de David Jeunehomme ont été plus agressifs que les Verts. Limont relance le championnat, même si Faimes B reste en tête.

Buts: Lapaix (1-0, 10e), Lombaerts (1-1, 15e), Bernard (2-1, 30e et 3-1, 40e).