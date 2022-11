Stockay s’éGueye et Jette un mauvais sort

Chacun des spectateurs présents ne s’attendait pas à un tel spectacle. Pourtant, tout portait à croire l’inverse. En première période, ce sont les Bruxellois qui se montrent les plus dangereux. Tant au niveau de la possession que des offensives, n’importe qui pouvait s’interroger sur l’état de forme des locaux qui n’arrivaient pas à entrer dans les seize derniers mètres jettois. Cependant, ce sont les Stockalis qui se montrent en premier via Ronvaux. En partant depuis sa propre moitié de terrain, il s’immisce entre plusieurs adversaires et toute en décontraction, mais aussi avec un placement plus qu’approximatif du gardien visiteur qui permet aux Rouge et Noir de prendre en premier l’avance au marquoir (1-0). Les Stockalis sont ensuite rejoints de peu par les Jaune et Bleu sur une action plus qu’évitable (1-1).

Si la première mi-temps n’est guère des plus entreprenantes, les situations sont présentes et offrent de belles perspectives. La mi-temps est sifflée sur un score de partage, qui, réflexion faite, semble plutôt cohérent car Gueye, touche le montant de D’Alberto. Ce même attaquant qui se retrouve, quelques instants après le début de la seconde période devant ces mêmes cages, mais qui, cette fois-ci, ne laisse aucune chance au gardien adverse (2-1). Tout le monde se pose la question de savoir où se trouvent les Jettois. Sans doute restés dans leurs vestiaires… Et le numéro 18, qui n’est autre que Gueye, à nouveau, s’empare de ce cuir pour à nouveau tromper la vigilance jettoise (3-1). Afin de clore le débat, Boumediane se charge d’envoyer sa frappe entre les jambes du dernier rempart bruxellois (4-1).

Arbitres: Antoine Delaye, assisté par Julien Biron et Thomas Bourguignon.

Cartes jaunes: Niankou, Sikumoya Koy, Bouhlal, Ronvaux, Lusevi, Bernier, De Marrée.

Buts: Ronvaux (1-0, 39e), De Almeida (1-1, 44e), Gueye (2-1, 48e), Gueye (3-1, 67e), Boumediane (4-1, 85e).

STOCKAY: Alfieri, Rayane, Niankou, Boumediane, Bernier (85e Özer), Jurdan (90e Libert), Pannier, Kotchkarov, Gueye (87e Diallo), Bouhlal (90e Maglio), Ronvaux.

JETTE: D’Alberto, De Marrée, Sikumoya Koy (62e Requejo), Cruz (62e Bah), Kragbe (62e Parent), Camara, Sylla, Morais De Almeida, Kaleba (52e Alves), Lusevi, Necipoglu.