Solières totalement écrasé à Rebecq: 5-0 !

Les Liégeois ont été rapidement victimes de l’attaque la plus efficace de la série. Rebecq donnait directement le ton avec un avantage confortable de deux buts après vingt minutes de jeu.

Solières ne profitait pas des quelques moments de flottement dans la défense brabançonne et s’éteignait complètement en seconde période. Rebecq au contraire déroulait en infligeant un score de forfait. "On l’attendait tous cette victoire à domicile, commençait Luigi Nasca soulagé. On a réalisé une prestation complète. et je suis satisfait parce que tous mes joueurs offensifs ont marqué. L’image qui m’a fait plaisir c’est lorsque Andrei (Da Silva Camargo), le tireur attitré a donné le ballon à Ricci Lufimbu pour qu’il puisse marquer sur penalty alors qu’à 2-0 rien n’était fait. Ça montre la cohésion et la force de l’équipe. Après, Ricci avait intérêt à marquer (rires)."

L’autre victoire de la soirée, c’était le premier clean sheet de la saison. Des cages inviolées que Luigi Nasca tenait absolument à garder. "C’était très important de garder ce zéro derrière, pour le moral de ma ligne arrière et de mon gardien aussi. Nous ne sommes désormais plus la pire défense, souriait-il. C’est Solières qui l’est et je ne veux plus jamais l’être (NDLR : Solières passe à 28 buts encaissés pour 27 côté rebecquois)."

Arbitre : M. Gabriel.

Cartes jaunes: Monin, Bouarfa.

Cartes rouges : 57e Monin 2 cj (2-0) ; 89e Kabeya (5-0).

Buts : 24e Da Silva Camargo (1-0), 28e et 59e Depotbecker (2-0 et 4-0), 58e Lufimbu sur pen. (3-0), 68e Bova (5-0).

REBECQ : Vandermeulen ; Da Silva, Devel (54e Contino), Demolie, Bagayoko ; Kouame, Piret, Cordaro ; Bova (79e Traore), Lufimbu, Depotbecker (72e Mulumba).

SOLIÈRES : Bairamjan ; Verbist, Peisson, Monin, Vancoppenolle ; Espeel (72e Ndeon), Lokando, Arenate (79e Bouarfa) ; Crahay, Suray (63e Baumans), Bacanamwo (27e Kabeya).