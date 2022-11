Plus constant que Waremme, Warnant accroit son avance en tête

L’attaquant des Hesbignons a bien cru réaliser pareil performance en ouvrant le score à la 25e sur penalty à la suite d’une main d’Aharrh (0-1). Mais c’était sans compter sur ce dernier qui, quatre minutes plus tard, rétablit l’égalité, mettant fin à un cafouillage devant les cages de Murcia (1-1).

Un score de parité qui venait sanctionner cette première période très rythmée durant laquelle les visiteurs, bien en place et auteurs d’un football chatoyant, évoluaient sans complexes, bousculant le leader comme il l’a rarement été cette saison.

Avec un peu plus de réussite, les gars de Verjans auraient même pu rentrer aux vestiaires avec un avantage si le coup franc de Merchie n’avait pas heurté le haut de la latte et si Bourard n'avait pas perdu son face-à-face avec Bizimana. Mais le score aurait également pu être 2-1 si, juste avant la pause, le but n’avait pas été annulé, logiquement, pour un hors-jeu.

Et alors qu’on pense Warnant embarqué pour un match galère, la physionomie change du tout au tout à la reprise. Waremme bafouille son football et les Verts augmentent le rythme d’un cran. Une domination concrétisée après seulement sept minutes quand Mabanza fait fructifier une balle passe en profondeur d’Aharrh en lobant Murcia (2-1). Pire encore pour Waremme, à un quart d’heure du terme, le corner de Fransolet trouve la tête de Dejoie au second poteau (3-1).

Les carottes semblent être cuites pour des Wawas qui sortent alors, enfin, de leur torpeur et font même passer quelques frissons dans le clan local suite à une jolie tête lobée d’Angiulli à cinq minutes du terme (3-2). Mais la réaction est trop tardive et les troupes de Stéphane Jaspart empochent ainsi un sixième succès de rang, un neuvième match sans défaite tout en continuant de faire le plein à domicile (21 sur 21). Sans oublier une avance accrue à dix unités en tête de cette D2 ACFF. Par contre, si les Waremmiens restent englués à la lanterne rouge, ils ont prouvé qu’ils avaient les qualités nécessaires pour se sauver. Reste maintenant à garder le même niveau durant nonante minutes…

Arbitre: Baptiste Federico, assisté de Murat Sakizci et Kamal Minhal.

Cartes jaunes: Bourard, Fransolet, Deflandre, Biatour, Angiulli.

Buts: Julin (0-1 sur pen, 25e), Aharrh (1-1, 29e), Mabanza (2-1, 52e), Dejoie (3-1, 75e), Angiulli (3-2, 85e).

WARNANT: Bizimana, Timmermans, Dejoie, Piette, Fransolet, Aharrh, Cavillot, Ganiji, Biscotti (80e Dago), Scevenels, Mabanza (84e Biatour).

WAREMME: Murcia, Rihon, Saint-Mard, Lapierre, Merchie, Angiulli, Dichiara (72e Etienne), Laruelle, Bourard (68e Lucania), Deflandre, Julin.