P4A : Faimes B est tombé dans le piège limontois

Nicolas Lapaix est sans doute le joueur qui résume à lui seul la hargne des locaux. "Il a été incroyable. A son âge, c’est dingue ce qu’il arrive encore à réaliser", pointe David Jeunehomme.

Il n’aura fallu que dix minutes à ce même Lapaix pour mettre une tête ravageuse dans le plafond de Bada (1-0). Les Faimois sortiront de leur boîte et s’offrent vingt bonnes minutes. Lombaerts sera récompensé de son travail et égalise après un joli solo (1-1).

"Après l’égalisation, on est tombé dans nos travers et on a commencé à laisser Limont s’installer. Certes, ils ont commis de nombreuses fautes mais ce n’est pas une excuse", explique André Brugmans.

En fin de première mi-temps, Pierre Bernard donnera l’avantage aux siens. D’abord après un caviar distillé par Struys (2-1) et puis avec une superbe frappe des 25 mètres (3-1). Le coup de massue pour des Faimois qui se créeront quelques petites escarmouches après la pause.

Limont relance ainsi le championnat et revient à quatre longueurs de son adversaire du jour. Pour Faimes B, il faudra trouver les ressources nécessaires afin de l’emporter (enfin) contre un membre du Top 3.

Cartes jaunes: Renson, Lapaix, Denomerenge, Dengis, Minette, Grossman, Leroy, Massart.

Buts: Lapaix (1-0, 9e), Lombaerts (1-1, 20e), P. Bernard (2-1, 41e et 3-1, 43e).

LIMONT: Lebrun, Renson (68e Bourguignon), F. Bernard, Dengis, Struys, P. Bernard (74e Gudelj), Lebrun, Ebhodaghe, François, Lapaix, Demoulling.

FAIMES B: Bada (46e), Vinchent, Grossman, Minette, Lombaerts (58e Leroy), Cimino, Libens, Denomerenge (74e), Jacques, Halleux (65e Halleux), Massart.