Pourtant, en début de rencontre, le choc psychologique du limogeage de Jean-Christophe Piccart semble fonctionner à merveille. Les Burdinnois sont sur tous les ballons et ne laissent que des miettes à un Ouffet qui essaie de subir le mieux possible. Au gré des minutes, les débats s’équilibrent. Si Bronckart alerte Lardau sur une tête puissante, Marchal manque de reprendre un long ballon de Demarteau juste devant le portier local. En fin de mi-temps, ce sont bien les locaux qui vont se montrer les plus dangereux. Et comme souvent, c’est sur phases arrêtées que les Bronckart et consorts vont se montrer les plus dangereux. La fratrie burdinnoise manque d’ailleurs de placer les leurs aux commandes. Dimitri trouve les gants de Lardau sur une tête au petit rectangle. Une fois repoussé, le ballon arrive dans les pieds d’Amory qui place au-dessus du but. Les locaux ne le savent pas encore, mais leur chance vient de passer.

Au retour des vestiaires, les Orange affichent un autre visage. Bien plus présents au duel, les gars de Manu Wilmet dégagent une certaine sérénité dans leur organisation. Merlina met d’ailleurs Marchal sur orbite, mais l’ailier manque son face-à-face avec Goudenne. Un peu plus tard, Dalla Costa place son coup de casque juste au-dessus des cages. En face, les Bleus ne parviennent plus à se montrer dangereux. Encore moins sur phases arrêtées. Et alors qu’on semble se diriger vers un match nul plutôt logique, les Ouffetois obtiennent un coup franc excentré. La suite, vous la connaissez. Dony dépose le ballon sur la tête de Giavon pour offrir la victoire à un club qui respire. Burdinne continue, en revanche, sa descente en apnée.

Arbitre: Stéphane Claes.

Cartes jaunes: Dony, Hougardy, Diallo, Van Reymenant.

Buts: Giavon (0-1, 90e).

BURDINNE: Goudenne, Thirion, Devalet, A.Bronckart, Van Reymenant, Jollings, Hougardy (58e Deltour), D.Bronckart (73e Delhalle), Genotte, Cornélis (80e Taton), Baillet.

OUFFET: Lardau, Troussart, Dalla Costa, Diallo (70e Giavon), Bomersomme, Demarteau, Dony, Collette, Marchal (80e Sarowski), Merlina (82e Moes), G.Humblet (72e Wiyalika).