Huy ne mérite même pas la P1

Encaissant trois bombes rapides, l’Union voyait le marquoir passer à 15-6 après moins de 4 minutes ce qui obligeait déjà le coach Jovenau à griller un temps mort. De quoi remettre le groupe dans le bon chemin avec Roncali, Royen et Jaco faisant 15-15 avec le seul bon passage défensif de la rencontre.

Un moment d’espoir de bien courte durée car les locaux faisaient des rotations performantes et Huy encaissait un premier 11-0 juste avant la fin du premier quart. Njoumegni tentait bien de limiter la casse jusqu’à 30-24… Puis la catastrophe se produisait. En 6 minutes, les Hutois baissaient pavillon alors que les locaux haussaient le ton. Des paniers de loin, puis des transitions et une multiplication de paniers faciles pour signer un terrible 21-4 sans réaction avant la pause.

Au sortir des vestiaires, après un terrible sermon et 25 points dans la vue, Huy jouait la carte jeunes avec Puddu et Bennardo lancés dans la bataille pour tenter d’apporter au moins un peu d’amour-propre. Quelques minutes positives pour permettre de maintenir l’écart avec, notamment une bombe de Danze (64-38). Mais rien d’autre de positif n’allait se dessiner lors d’un 2e acte soporifique. Il n’y en avait plus que pour des locaux qui s’amusaient à donner du temps de jeu à tous leurs joueurs, faisant la fête et s’amusant de tous les paniers marqués facilement. Les 40 points d’écart arrivaient tout logiquement et tout Huy ne semblait que laisser filer le temps, attendant un coup de sifflet final libérateur.

N’encaissant de justesse pas 100 points contre une équipe classée juste devant, Huy a encore montré toutes ses lacunes et, avec un tel niveau, même en P1, les Mosans ne gagneraient pas !

QT : 26-17, 25-11 (51-28), 21-12 (72-40), 21-7.

HUY : Roncali 0, Jaco 4, Danze 5, Royen 12, Puddu 2, Paeleman 6, Bennardo 4, Njoumegni 8, Maah 6.