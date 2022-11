Geer et Ster se neutralisent sur toute la ligne

La première période confirme cela. Les débats sont plaisants, avec de l'engagement, mais restent corrects. D'ailleurs, l'excellent Monsieur Leroy ne brandira aucun bristol durant la rencontre, un fait assez rare pour souligner la sportivité et le respect entre les deux équipes. Après 20 minutes de jeu, Bouhriss tire sur Crespin qui repousse dans les pieds de Fadda, nez sur le but. Mais sa reprise est miraculeusement contrée par la défense visiteuse.

Aerts doit ensuite s'employer devant Calisgan et Domken, tandis que sa main ne tremble pas au moment de détourner l'envoi de Thelen. Juste avant la pause, Bouhriss pivote et tire juste au-dessus de l'objectif. Les deux équipes rejoignent les vestiaires sur un score vierge. La faute à une finition défaillante d'un côté et un très bon Aerts de l'autre.

Après les citrons, Geer revient avec des intentions plus franches et prend les devants via Georges. Le jeune défenseur profite d'un essai de Fadda, repoussé magnifiquement par Crespin, pour ouvrir le score (1-0). Les locaux semblent prendre l'ascendant et sont proches du 2-0. Le centre de Bekaert sur la tête de Fadda passe à côté. Tandis que Cokgezen, bien servi par Vigil Bajo, oblige Crespin à la parade.

Et c'est quand on s'y attend le moins que les Sterlains égalisent. Une belle passe de Joao au second poteau aboutit sur la tête de Thelen qui trompe Aerts (1-1). Le score n'évolue plus malgré de belles possibilités de part et d'autre. Notamment en toute fin de rencontre quand Scheffer se présente face à Aerts qui réduit fort bien l'angle. Du coup, l'attaquant loupe cette balle de match et tire à côté.

Les deux équipes se quittent ainsi sur un score nul qui satisfait visiblement les coachs. De quoi poursuivre la route vers le tour final.

Arbitre : Thomas Leroy

Buts : Georges (1-0, 54e), Thelen (1-1, 67e)

GEER : Aerts, Grosdent, Georges, Philippe, Henquet, Fadda (73e Coulon), Delvaux, Bouhriss (40e Bekaert), Vigil Bajo, Docquier, Cokgezen.

STER-FRANCORCHAMPS: Crespin, Boreio, Wangermez, Lambrechts, Restiglian, Raskin (84e Delhez), Joao, Calisgan (66e Crisigiovanni), Thelen, Gilis (74e Dardenne), Domken (46e Scheffer).