Fort décimé, Waremme a fait ce qu’il a pu à Roulers

Et, de fait, Waremme se bat de toutes ses forces lors des trois sets. Lors du premier, ce n’est d’ailleurs que sur la fin que les Waremmiens laissent filer Roulers. "On s’est bien défendu et on a même posé des soucis à cette équipe, assure le T1 waremmien. On a bien tenu dans ce premier set mais dès que Roulers a appuyé sur le champignon et s’est replacé, on a souffert et on n’a rien su faire. C’est comme ça: on doit parfois avouer la supériorité de l’adversaire." Il n’empêche que Waremme n’a baissé les bras. Au contraire, les Waremmiens ont continué sur leur lancée et ont fait en sorte de poser des soucis aux costauds Flamands dans leur salle mythique. "Mais sans force offensive spécifique, on a eu du mal à se créer des possibilités de faire la différence, dit encore Frédric Servotte. On a un peu baissé d’intensité lors des deuxième et troisième sets. Ce n’est pas grave car, globalement, le contenu n’était pas mal du tout. On doit rester positif et faire en sorte de garder la bonne dynamique… "

Prochain rendez-vous pour Waremme, attention, c’est spécial, dimanche prochain passé à 18h face à Leuven.

Sets : 3-0 (25-18), (25-13), (25-14).

ROULERS:Deroy, Vandenhove, D’Hulst, Coolman, Ahyi, Plaskie, Verhanneman, Leite Costa, Tammearu, Rotty, Depovere, Koukartsev, Fasteland.

WAREMME: Van Looveren, Fafchamps, Cocchini, Van Loon, Schroeven, Humblet, Vandooren, Cosemans, Verstraeten, Abinet.