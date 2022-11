Faimes sauve un point sur le fil à Beaufays à la 91e minute

Il ne fallait pas arriver en retard ou partir trop vite vu les bourrasques et le froid lors pour ce match entre Beaufays et Faimes. On aurait raté l’excellente entame de jeu de l’Etoile avec un but de Tamoh dès la deuxième minute qui reprenait parfaitement un centre de Vinchent et nonante minutes plus tard, ce même Medih, profitait d’une erreur de Foguenne pour égaliser et offrir un partage mérité à Faimes.