Bagarre générale: les raisons de l’explosion

Les choses auraient pu en rester là, comme toujours dans ce genre de situation. Mais, au moment où les deux joueurs liégeois quittaient le terrain tout explosait. "Pendant le match, plusieurs remarques avaient déjà été faites par les supporters locaux mais, à la sortie du terrain, un énergumène visiblement sous l’emprise de l’alcool a eu des paroles racistes qui ont entraîné la colère des joueurs puis de nos supporters", continuait le mentor liégeois.

Des propos entendus également par les dirigeants hannutois qui constataient ensuite un chaos sans nom. "On a tenté de séparer les deux camps mais de coups se sont perdus entre les joueurs et les supporters et entre supporters. On avait une équipe de jeunes dans la salle et ce spectacle était pitoyable. Une maman a reçu des coups de pieds ! C’était surréaliste et je ne voyais plus comment calmer les choses ", avoue un président local, Patrick Lambert, passant à la vitesse supérieure. "J’ai fait appel à la police ! Je ne savais plus quoi faire. Les choses ont fini par se calmer avant l’arrivée des agents. Les joueurs ont fini par aller prendre leur douche alors que les arbitres refusaient de reprendre le match. À l’arrivée de la police tout était calmé et des Liégeois sont même venus boire un verre après le match. Il faut dire que leur coach a été exceptionnel pour calmer les esprits et permettre à tout le monde de rentrer correctement chez lui. "

On attend maintenant le rapport des arbitres pour connaître les répercussions de cette bagarre et l’issue de cette rencontre.