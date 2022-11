De l’autre, une équipe de Waremme continuant sa remontée au classement et où tout baigne. "On a perdu trois rencontres cette saison. La première où nous n’étions pas prêts puis les deux autres où j’étais absent comme M Ceulers. Le bilan est donc bon même si, évidemment, on espère toujours encore plus puisque nous sommes des compétiteurs, nous confiait un Maxime Gaudoux qui ne prend pourtant pas cette rencontre à la légère. Je ne connais pas bien l’adversaire, mais je sais qu’il espérait figurer bien plus haut au classement. Ils ont vécu un début de saison très compliqué mais nous ne devons pas les snober. Ils ont des qualités que nous n’avons pas et c’est à nous à faire en sorte que le match tourne de la manière et avec le rythme que nous voulons. Car cela reste un derby et donc un match particulier pour certains joueurs, membres des staffs où dirigeants. On doit gagner pour rester dans le haut de la série. Mais sans pression puisqu’il n’y a pas d’obligation de résultat pour nous, juste notre ambition de compétiteurs."

Un discours simple et net, rempli d’optimisme et qui tranche clairement avec la situation des Villersois qui ont déjà grillé énormément de cartouches dans leur lutte pour le maintien. "On ne doit plus faire qu’une chose d’ici la trêve, prendre un match à la fois sans rien regarder d’autre que nous, notre niveau de jeu et l’obligation de s’améliorer, lançait d’ailleurs le coach Deblond. Pas besoin de se mettre encore plus la pression puisque nous n’allons jouer que des ténors d’ici la fin du premier tour. Il faut donc travailler, progresser et prendre la moindre opportunité qui se présenterait éventuellement pour réussir un" coup ". Mais, le moment vital sera clairement la reprise et les matches retours contre nos adversaires directs. Il ne sert à rien de se tétaniser ou de fondre sous la pression, cela ne changerait rien. On va encore devoir composer sans un joueur supplémentaire puisque Krala s’est fait une grosse entorse la semaine dernière. Pour moi, ce duel n’aura rien de particulier, mais je sais que c’est différent pour d’autres. Espérons que produite du beau basket puis nous verrons."