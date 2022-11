Solières est-il enfin lancé ?

Porté par un Maxime Crahay qui devrait, une fois de plus, évoluer en 9, Solières pourrait avoir trouvé le déclic nécessaire pour se sauver. Car, en cas de victoire sur la pelouse de Rebecq, Solières signerait son premier six sur six de la saison et se donnerait enfin (un peu) d’air au classement.

Arbitre: Julien Gabriel, assisté de Thomas Wiggers et Éric Vahé Mathieu.

SOLIÈRES: Bairamjan, Bartholomé, Verbist, Bacanamwo, Vancoppenolle, Monin, Lokando, Peisson, Suray, Arénate, Crahay, Kabeya, Bouarfa, Espeel, Hanrez.