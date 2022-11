P3A: Lensois doit remporter ce choc des promus… pour la montée

Mais pour ce dimanche après-midi, les Rouges auront face à eux une équipe qui tourne bien: Oleye. Les Hesbignons, coachés par Jean-François Nossin, sont juste derrière leur adversaire du week-end. Étonnante de combativité et de courage, l’équipe championne la saison dernière en quatrième provinciale surprend positivement. D’ailleurs, son adversaire s’en méfie. "C’est un gros match en perspective, sourit Patrick Bonomi. On sait qu’Oleye joue de manière très physique, avec plusieurs joueurs que je connais bien dont Jaco et Holsbeek qui va probablement être encore plus motivé que d’habitude. Le championnat est encore long, une victoire ne nous assurera pas une place dans le tour final mais ça reste une belle rencontre."

Malgré l’enjeu, les locaux risquent de ne pas être à 100%. En effet, le bal du bourgmestre est prévu la veille et malgré les demandes pour avancer la rencontre, Lensois a vu son adversaire refuser catégoriquement, au grand dam du tonton de William. "Nous sommes vraiment déçus. Leur président me dit qu’il n’y avait pas assez de joueurs disponibles mais du coup, ça ne va vraiment pas être évident. Il va falloir faire avec de toute manière…"

Arbitre : Midagna Biladjeta.

LENSOIS : Hormis De Benedictis (suspendu), De Voght et Jaumotte blessés, Patrick Bonomi compte sur l’entièreté de son équipe.

OLEYE : Jean-François Nossin effectuera sa sélection samedi matin.