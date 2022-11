Mike Archambeau retrouve la salle de ses exploits

Depuis deux saisons, Mike Archambeau mène le jeu de l’ABC Waremme. Avec un Martin Ceulers en pleine progression qu’il peut épauler, le distributeur fait l’unanimité en Hesbaye. En même si son impact au niveau des points est moins important que l’an dernier, le Liégeois reste une pièce majeure sur l’échiquier d’Alban Angelucci. "Tout se passe bien pour moi. Je suis vraiment content du club et de l’équipe. Que ce soit au niveau de son fonctionnement que de nos résultats. Maintenant, on vit un championnat passionnant et serré chaque semaine. En étant désormais à la première, place, tout le monde va vouloir notre tête ! On doit être concentré contre tout le monde, peu importe le classement."