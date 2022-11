« L’espoir de terminer par un 12/12 »

Trois rencontres pour certains clubs, quatre pour d’autres, la dernière ligne droite vers la trêve hivernale est lancée. Et parmi les candidats au titre Flémalle est plus que jamais déterminé à bien négocier cette fin d’année 2022. "D’autant plus que nous sortons d’une contre-performance face à Seraing, rappelle Hervé Houlmont qui se montre satisfait de la réaction de ses hommes à l’entraînement. L’église a été remise au milieu du village et les objectifs revus. Là il nous reste quatre rencontres avant la trêve: Huccorgne, Huy, Xhoris et Amay. Notre espoir est de prendre le maximum de points ce qui nous permettrait de passer les fêtes en tête. Il nous faudra alors bien négocier la reprise face à Ouffet et Verlaine avant d’aborder un mois de février qui sera sans doute déterminant."