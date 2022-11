Car le duel de ce samedi mettra tout simplement aux prises les deux derniers de la série. "Maintenant, les dynamiques des deux équipes sont différentes car les locaux alignent un gros effectif, complet et qui ambitionnait d’être plus haut au classement. Rien de comparable avec notre fonctionnement qui a malheureusement encore été perturbé lors des entraînements de cette semaine, continuait le coach. On va aussi tomber sur des joueurs s’entraînant ou jouant avec l’équipe de D2 puisque leur équipe A joue aussi à domicile juste avant."

Bref, une rencontre compliquée qui s’annonce et que, même avec toute la bonne volonté du monde, on voit mal tomber dans la besace des Hutois. "Notre objectif n’est pas là. il ne faut pas se braquer sur cette éventuelle première victoire qui ne changerait objectivement pas tout. Par contre, pouvoir proposer du beau basket, du jeu cohérent et intelligent serait déjà une victoire pour nous. La semaine dernière, cela a été le cas et on a travaillé avec les joueurs présents pour que cela puisse se reproduire. Même si la défaite est encore au rendez-vous, si on peut prendre part à un vrai match de basket, ce sera déjà positif."

Car il est certain que les Hutois vont tomber sur des locaux impliqués et motivés qui ne peuvent pas perdre cette rencontre sous peine d’entrer en crise. Suite à des blessures et absences, les Calidifontains ont perdu plusieurs rencontres d’un rien et méritent clairement un classement supérieur. Dans leur plan de marche pour remonter au classement, il est impensable de ne pas prendre les trois points ce samedi… Mais on sait aussi que rien n’est joué au basket tant que le coup de sifflet final n’est pas donné. Alors, au cas où la pression paralyserait les locaux, l’Union Huy doit être prête et dans une bonne dynamique. On ne sait jamais.