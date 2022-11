La difficulté, c’est qu’en plus des départs enregistrés, Fize doit composer, ce week-end, avec 6 défections de titulaires en puissance. "C’est beaucoup et de trop pour notre noyau qui n’est pas non plus extensible à l’infini, assure Olivier Pamentier. Jusqu’à la fin de l’année civile, on doit donc faire le gros dos et faire en sorte de prendre un maximum de points avec les moyens du bord. On aura alors récupéré un maximum de gars et, avec leur retour, la concurrence sera plus solide. On pourra donc voir une autre équipe de Fize en 2023. Et, l’air de rien, au rythme où ça va, on y sera bien vite. D’ici là, restons solidaires et serrons-nous les coudes. C’est aussi sur un plan mental que les choses vont se jouer… " Fize doit s’accrocher, quoi. Et serrer les fesses comme on dit…

Arbitre: Dominique Lousberg.

FIZE: Eyckmans, Wagemans, Denruyter et Ledure sont blessés. Erivelton et Nzembo sont à l’étranger.