Défaite interdite pour Haneffe

Des mots clairs de la part d’un homme qui a tout le club et les joueurs derrière lui mais qui n’hésitera pas à faire un pas de côté en cas d’échecs pour tenter de booster son groupe. "On a assez parlé cette saison. On a essayé plusieurs approches. Nous sommes maintenant dos au mur et il faut que les joueurs jouent et que l’on cesse de se trouver des excuses. Nous serons sans Stassen dont on n’a pas eu de nouvelles et sans Ewbank qui est blessé à la main. Mais toutes les équipes ont des soucis. Sur le terrain, les joueurs doivent tout donner, mouiller le maillot pour leur club et montrer qu’ils veulent encore évoluer dans cette division."

Et plus question de parler tactique, collectif, motivation… "On va faire simple. Celui qui ne défend pas viendra s’asseoir et il devra encourager ses coéquipiers ! Je ne suis pas du genre à engueuler un joueur pour une erreur, un shoot raté ou une absence. Mais si on ne se bat pas, si on tire la tête alors qu’on a la chance d’être sur le terrain, ce n’est pas possible."

Une rencontre en déplacement chez une équipe qui compte donc deux victoires au compteur et qui évoluera clairement avec un couteau sous la gorge. Intensité et pression seront donc au rendez-vous mais cela fait partie du sport. Même si on aurait préféré voir les Templiers se battre pour les play-off, il y a une bataille encore plus importante à gagner ce samedi sinon… il faudra tirer la sonnette et arrêter le train.