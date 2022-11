Quelques mois plus tard, la donne a bien changé. Les Liégeois vivent un championnat cauchemardesque avec 9 points et une place de descendant. Alors que Hannut connaît une première partie de saison honorable. "Mais je me méfie de cette équipe car ils sont actuellement dans une excellente dynamique avec une belle victoire contre Eupen, glisse le coach hannutois. On sera attendu de pied ferme."

D’autant que Hannut reste sur un bilan d’un point sur neuf. "La défaite contre Melen me reste toujours en travers de la gorge. On doit éviter de tomber dans une mauvaise spirale et je sais que mon groupe, qui s’est très bien entraîné, n’a plus envie de retomber dans ses travers. On doit se montrer plus humble face à tout le monde." Le message du coach sera-t-il entendu ce dimanche ?

Arbitre : Lucas Baudon, assisté de Thomas Pirnay et Henri Paulus.

HANNUT: Javaux, Geuns, Père, N. Henrot, S. Henrot, Ouchan, Cossalter, Cwynar, Crotteux, Spadaro, Formica, Lo Presti, Proix, Adrovic, Drèze, Racz.