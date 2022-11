Et tout débutait parfaitement pour des locaux dominant les premiers échanges avec une défense de fer alors que Humblet claquait rapidement 7 points. Un premier quart à sens unique lors duquel les Verts n’autorisaient pas un seul point de Bouchaouir, le meilleur marqueur de la série (16-11 à la 10e). Mais, dès le début du 2e quart, l’ailier liégeois trouvait la faille pour commencer le retour visiteur que Declercq tentait de stopper avec 7 unités à son compteur propre. Avec 8 points consécutifs, Dibenedetto tenait encore le cap mais les Liégeois passaient devant à 24-25 et rejoignaient les vestiaires aux commandes: 29-32.

Avec Lambert mettant rapidement 7 points en début de seconde période, Hannut restait dans le match. Mieux encore, la défense retrouvant de sa superbe alors que Materne y allait de 5 points consécutifs, les Hesbignons renversaient même la vapeur pour filer à 52-45 avant d’entamer le dernier quart.

Dix dernières minutes entamées de manière magistrale par Liège via deux bombes de Bouchaouir. Mais Bielen continuait son excellente 2e période pour garder les siens aux commandes de cette rencontre passionnante avant de se voir compter 4. 56-56, les locaux ne trouvaient plus la faille et tout était donc à refaire. Mais Hannut espérait que la multiplicité de ses armes allait faire la différence. Ainsi, Goffin puis Dibenedetto rentraient leurs lancers pour faire +4 avant que ce diable de Bouchaouir ne rentre encore une bombe pour revenir à 60-59.

Il restait alors 21 secondes à jouer et Hannut avait des lancers à shooter suite à des techniques et exclusions visiteuses. Puis des échanges de mots avec les supporters locaux aboutissaient à une bagarre générale obligeant l’intervention de la police, le match ne pouvant évidemment pas se terminer. "C’est terrible, je n’ai jamais assisté à cela", nous confiait le coach Bisschop sous le choc… comme nous.