Warnant - Waremme : Le duel des extrêmes, acte deux

Il y a treize mois et demi, au moment de préfacer la rencontre entre Warnant et Waremme, nous titrions notre article de la sorte: "Le duel des extrêmes". Depuis lors, pas mal de choses ont changé si ce n’est la situation de chacune des deux équipes. Warnant caracole en tête de cette D2 ACFF alors que Waremme occupe la lanterne rouge. Difficile de faire plus opposées comme dynamique. L’occasion était donc belle de donner la parole à deux fans de padel, deux médians, deux joueurs qui ont vécu la rencontre du 26 septembre 2021: Bastien Cavillot et Antoine Deflandre.