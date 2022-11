Volley-ball - Waremme évoluera avec une compo inédite

Un petit coup d’arrêt que les Wawas vont devoir digérer rapidement. Et s’ils ont donné des premiers signes encourageants la semaine dernière à Maaseik, la marche semble encore un peu plus haute ce samedi. " On va aller là-bas avec la ferme intention de démontrer toutes nos qualités. Je ne dirais pas que nous n’avons rien à perdre, mais bien tout à gagner. C’est le leitmotiv de l’équipe, poursuit le coach des Hesbignons. On a déjà montré nos qualités cette saison et on compte bien le faire. Il ne faudra pas être crispé et jouer sans le moindre complexe. "

Comme les protégés du président Perin le font désormais depuis de nombreuses semaines. Et ce, malgré les embûches qui se placent sur leur chemin comme ces nombreuses blessures qui touchent le groupe depuis la reprise à la mi-août. "Et ce sont des blessures contre lesquelles on ne peut rien faire. Le maître mot, c’est l’adaptabilité, précise Fred Servotte. Depuis le début, j’entraîne tous les joueurs à prendre leurs responsabilités qui vont au-delà de leur seule position. On sait que Roulers est un adversaire de taille, mais cela ne change rien à notre philosophie. Quand je parle avec les gars, peu importe notre adversaire, cela reste la même chose. Il faut aller défier cette formation en la regardant droit dans les yeux. A nous de la défier avec nos qualités, nos armes et la situation telle qu’elle est." En priant pour que les différentes absences ne se comptent pas en mois car elles concernent toutes un seul et même secteur.